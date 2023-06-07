Жителя Приморья арестовали за шпионаж в пользу военной разведки Украины

Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Житель Приморского края задержан за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края", - сообщили в ЦОС.

Следственным управлением ФСБ России в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Обвиняемый задержан, находится под стражей.

Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Как отметили в ФСБ, обвиняемый "полностью осознавал возможность их [сведений] использования адресатом против безопасности Российской Федерации".

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Об этом Видеозаписи, распространенные ЦОС ФСБ, свидетельствуют, что он делал коктейли Молотова.

На видеозаписи показано задержание мужчины спецназом ФСБ, который вскрыл двери его дома. Далее в ролике демонстрируются бутылки с желтой жидкостью и вставленными в горлышко запалами.