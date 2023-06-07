Суд продлил арест экс-главы Минздрава Приангарья

Яков Сандаков проходит по трем уголовным делам

ИРКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Суд в Иркутске на два месяца продлил срок содержания под стражей бывшему министру здравоохранения Иркутской области Якову Сандакову, в отношении которого накануне было возбуждено третье уголовное дело. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Кировский районный суд Иркутска продлил на два месяца срок содержания под стражей Сандакову Я. П. - до 11 августа", - говорится в сообщении.

Сандаков был министром здравоохранения Иркутской области с ноября 2020 года до 30 декабря 2021-го. Его задержали и арестовали в ноябре 2022 года по делу о получении взятки и мошенничестве. Как было установлено, являясь министром, он получил через посредника 7 млн рублей от руководителей коммерческой структуры за помощь в заключении госконтракта на поставку эндоскопических систем. Кроме того, по версии следствия, Сандаков также получил 10 млн рублей в результате использования незаконной схемы завышения рыночной стоимости медоборудования, приобретаемого для медучреждений через аукционы.

В апреле 2023 года СК сообщил о возбуждении второго уголовного дела в отношении Сандакова. По версии следствия, в 2021 году он получил от руководителя учреждения здравоохранения взятку в размере 1 млн рублей. 6 июня следственное управление СК по Иркутской области сообщили о возбуждении третьего уголовного дела. Как полагает следствие, весной 2022 года Сандаков с целью легализации полученных взяток в размере 8 млн рублей совершил ряд операций с ценными бумагами на торговой площадке. Впоследствии на деньги, вырученные от продажи ценных бумаг, он приобрел в квартиру в Москве.