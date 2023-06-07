Сальдо сообщил о неприцельных обстрелах ВСУ затопленных районов Херсонской области

Удары практически не принесли никакого вреда, отметил врио губернатора региона

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. ВС Украины (ВСУ) в ночь на среду продолжили обстреливать затопленные районы левобережной части Херсонской области, ведя неприцельный огонь.

Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Сегодня ночью [ВСУ] пытались наносить удары, но это был неприцельный огонь - артиллерийский и минометный. Удары практически не принесли никакого вреда, кроме попаданий по каким-то огородам, постройкам и так далее", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам главы региона, ситуация хоть и напряженная, но контролируемая.