7 июня, 07:02,
обновлено 7 июня, 07:11
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины выпустили по городу 10 ракет из РСЗО

ДОНЕЦК, 7 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины утром в среду ударили по городу Донецку из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив 10 ракет. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению города Донецка (Киевский район), выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Обстрел осуществлен в 09:55 мск. 

Теги:
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