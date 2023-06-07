В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины выпустили по городу 10 ракет из РСЗО

ДОНЕЦК, 7 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины утром в среду ударили по городу Донецку из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив 10 ракет. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению города Донецка (Киевский район), выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Обстрел осуществлен в 09:55 мск.