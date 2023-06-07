Полиция изъяла в Курганской области 17 тыс. л сидра компании, выпускавшей "Мистер сидр"

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Полиция изъяла на складе сети разливных напитков в Шадринске Курганской области крупную партию сидра, производившегося на самарском предприятии, где изготавливали "Мистер сидр". Продукция со склада поставлялась в Шадринск и Шумиху, возбуждено уголовное дело, сообщили в среду в региональном УМВД.

"Сотрудниками зауральской полиции проведены оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление фактов хранения и реализации слабоалкогольной продукции - сидра, поставляемого предприятием, расположенным в Самарской области. <…> В складском помещении в городе Шадринске изъято более 17 тыс. л (более 500 тар) продукции данного производителя различных наименований. Владелец изъятой продукции имеет сеть магазинов разливных напитков, один из которых находится в городе Шумихе. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в ведомстве, продукцию производили на предприятии, где делали "Мистер сидр".

По словам предпринимателя, узнав об опасности напитков, он вывез товар из торговых объектов на склад. В настоящее время она находится на территории склада под контролем сотрудников полиции.

Случаи отравления самарским сидром зафиксированы в Самарской, Пензенской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии. Так, в Ульяновской области зафиксированы 62 случая отравления суррогатным сидром, в том числе 20 человек умерли. Ленинский районный суд Ульяновска во вторник принял решение об аресте на два месяца самарского предпринимателя Анара Афата оглы Гусейнова, обвиняемого в производстве суррогатного сидра. Гусейнов был задержан в понедельник по делу об отравлениях контрафактным напитком "Мистер сидр".