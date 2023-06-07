В Курганской области зафиксировали первый случай отравления самарским сидром

Жительница города Шумиха была госпитализирована с признаками отравления неустановленным веществом

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Первый случай отравления, предположительно, сидром, произведенным в Самарской области, зафиксировали в Курганской области, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщили в среду в следственном управлении СК РФ по региону.

"По данным следствия, 4 июня 2023 года жительница города Шумихи была госпитализирована в медицинское учреждение с признаками отравления неустановленным веществом. Установлено, что накануне пострадавшая употребила спиртосодержащий напиток, поставленный в магазин с предприятия, расположенного в другом регионе", - говорится в распространенном сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Как сообщается в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на департамент здравоохранения, отравившаяся школьница находится в тяжелом состоянии, она отправлена в областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста. "Оказывается вся необходимая медицинская помощь, проведены телемедицинские консультации с Российской медицинской академией последипломного образования", - рассказали в правительстве.

Следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются точки реализации опасной продукции. Также прокуратурой Шумихинского района организована проверка исполнения законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее в УМВД региона сообщили об изъятии со склада в Шадринске, откуда товар поставляли в Шумиху и по Шадринску, сидра производителя "Мистера сидра". Изъято более 17 литров.