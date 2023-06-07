В Приангарье выявили 20 незаконных рубок и 18 фактов контрабанды леса преступной группой

Было возбуждено 12 уголовных дел

ИРКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Иркутской области выявили 20 незаконных рубок древесины и 18 фактов контрабанды пиломатериалов, в которых подозреваются участники преступной группы, задержанные в мае 2022 года. На данный момент задокументирована вся цепочка их противоправной деятельности, сообщила в среду журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

О перекрытии крупного канала поставки древесины и задержании трех участников преступной группы полиция сообщала в мае 2022 года. Было возбуждено 12 уголовных дел, которые соединены в одно производство. На тот момент было установлено, что злоумышленники нелегально переместили за рубеж свыше 5 тыс. кубометров лесоматериалов стоимостью более 56 млн рублей.

"В ходе рейдов полицейские обнаружили 20 незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере объемом более 2,5 тыс. куб. м. Кроме того, выявлены преступления, связанные с приобретением, хранением и перевозкой незаконно заготовленной древесины. Зафиксировано 18 фактов контрабанды пиломатериала в крупном размере на общую сумму свыше 100 млн рублей. Таким образом, в результате проведенных мероприятий задокументирована вся цепочка противоправной деятельности участников преступного сообщества - заготовка, транспортировка, переработка и вывоз древесины за пределы Российской Федерации", - сообщила Волк.

По версии следствия, организаторами криминального бизнеса являются два гражданина одного из государств Восточной Азии. Содействие в преступном бизнесе им оказывал житель Иркутской области - владелец заготовительного предприятия, ранее судимый за совершение преступлений в лесной отрасли. Задержанным предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем. В отношении фигурантов избраны различные меры пресечения.