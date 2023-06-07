Сальдо сообщил, что в Херсонской области в ближайшие дни начнут обеззараживание территорий

По словам врио губернатора, в водозаборах и канализационных насосных станциях взяли анализы воды

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Херсонской области планируют в ближайшие дни начать обеззараживание территорий, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний после чрезвычайного происшествия на Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Прогнозируем, что в ближайшие 2-3 дня, как только вода еще больше уйдет, начнем обеззараживание территорий, чтобы не допустить инфекционных заболеваний", - сказал он в эфире "Соловьев. Live".

По словам Сальдо, в водозаборах и канализационных насосных станциях взяли анализы воды. "Начали включать электроэнергию в Новой Каховке", - добавил он.

"Организовывается подвоз воды из внутренней части области, если он понадобится, если нельзя будет брать воду из стандартных водозаборов", - сообщил Сальдо.