В Голой Пристани сообщили о подтоплении города почти на 80%

По словам главы городской администрации Геннадия Недялкова, в некоторых районах вода доходит до крыш домов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Город Голая Пристань в Херсонской области подтоплен приблизительно на 80%, в некоторых районах вода доходит до крыш домов, сообщил в среду глава городской администрации Геннадий Недялков.

"Населенный пункт уже практически на 80% подтоплен, в некоторых районах уже практически до крыш доходит вода. В основной части города примерно на полметра повысился уровень воды, перешла она через объездную дорогу, и начало уже подтапливать соседний населенный пункт Молодежное", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Недялкова, власти города планируют за 7 июня эвакуировать из-за подтопления порядка 1-1,5 тыс. жителей. "Эвакуация идет полным ходом. <...> Перевозим в ПВР. <...> На данный момент мы уже перевезли более 200 человек, это вчера. Я думаю, человек 300-400 выехали своим транспортом. <...> И сегодня около 1-1,5 тыс. человек нам надо будет эвакуировать", - сказал он, добавив, что жертв нет.