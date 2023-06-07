7 июня, 08:04

В Саратове более 880 домов остались без холодной воды после коммунальной аварии

Также в образовавшуюся яму провалился автомобиль

САРАТОВ, 7 июня. /ТАСС/. Коммунальная авария произошла в Заводском районе Саратова, в образовавшуюся яму провалился автомобиль. Холодную воду отключили в свыше 880 домах, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По предварительным данным, авария на сетях холодного водоснабжения произошла около дома №6 на улице 7-й Нагорной. "В зоне отключения водоснабжения временно находятся 38 многоквартирных жилых домов и 844 дома частного сектора. Также из-за коммунальной аварии произошла просадка асфальтового покрытия, в результате чего в образовавшуюся яму провалился автомобиль", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты компании "Концессия водоснабжения - Саратов" устраняют последствия аварии. Прокуратура города организовала проверку. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
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