В Москве задержали мужчину, укравшего электросамокат за 487 тыс. рублей

Также злоумышленник похитил сумку с 130 тыс. рублями, висевшую на руле транспортного средства

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл электросамокат почти за 487 тыс. рублей и сумку с 130 тыс. рублями в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В Москве сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали 25-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже электросамоката стоимостью 487 тыс. рублей и сумки со 130 тыс. рублей, висевшей на руле. Предполагаемый злоумышленник был задержан оперативниками в момент, когда катался вместе со знакомым на чужом двухколесном транспорте", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что электросамокат изъят и будет передан законному владельцу. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение похищенной сумки и денег. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Инцидент произошел в Шмитовском проезде. По данным полиции, владелец электросамоката припарковал свое транспортное средство и отлучился, а когда вернулся, то обнаружил пропажу и сообщил о произошедшем в полицию. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что неизвестные украли у 30-летнего мужчины электросамокат Dualtron X2 Limited, который он оставил у своего гаража, пока зашел поесть шаурму.