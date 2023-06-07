Жителя Симферополя приговорили к 10 годам за подготовку подрыва железнодорожных путей

Подсудимый также должен выплатить штраф 220 тыс. рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима и штрафу 220 тыс. рублей 36-летнего жителя Симферополя, который готовил подрыв железнодорожного полотна. Об этом сообщили в среду в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

"Установлено, что симферополец готовил подрыв путей железнодорожного сообщения в Джанкойском районе Республики Крым для схода общественного и грузового рельсового транспорта с целью устрашения населения России, создания опасности гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, а также воздействия на принятие решений органами власти РФ. <...> Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 220 тыс. рублей и запретом администрировать сайты на 2 года и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, для подрыва мужчина нашел соответствующие инструкции, а также изготовил взрывные устройства из незаконно купленных компонентов. В апреле 2022 года жителя Симферополя задержали сотрудники УФСБ, поэтому он не успел совершить теракт. Дома у задержанного нашли два самодельных взрывных устройства, два электродетонатора, схему закладки, а также экстремистскую литературу.

Дело рассматривалось по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета).