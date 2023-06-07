Рогов сообщил, что вода в Днепре в районе Запорожья ушла от берега более чем на 30 метров

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", ширина русла реки на нескольких участках уменьшилась до 65 м

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Вода в Днепре в районе Запорожья после разрушения Каховской ГЭС ушла от береговой линии более чем на 30 м. Об этом в среду сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье воды Днепра отошли на более чем 30 метров. Это произошло из-за уничтожения Каховской ГЭС боевиками ВСУ и экстренного падения уровня воды в Каховском водохранилище", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, ширина русла Днепра на нескольких участках уменьшилась до 65 м.