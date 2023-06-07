В Белгородской области сообщили о нанесении более 500 ударов ВСУ по региону

Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, 460 снарядов выпущено по Шебекинскому городскому округу

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 500 раз обстреляли Белгородскую область за сутки, в том числе 460 снарядов выпущено по Шебекинскому городскому округу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По Шебекинскому городскому округу выпущено 460 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Обошлось без пострадавших. В городе Шебекино удары наносились преимущественно по жилым массивам", - написал он.

Гладков добавил, что в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 33 артиллерийских снаряда, его дважды атаковал дрон-камикадзе, в Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка, в Волоконовском районе четыре минометных снаряда выпущено по хутору Старый, в Грайворонском районе под обстрел попало село Козинка, над Белгородом по двум воздушным целям сработала российская система противовоздушной обороны.

Губернатор региона добавил, что в Грайворонском районе в селе Козинка в результате обстрела повреждена газовая труба, у 74 абонентов перекрыли газ. В Шебекинском округе из-за обстрелов поврежден объект сельского хозяйства, кроме того, в ряде сел региона повреждены домовладения и автомобили.