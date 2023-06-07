Легковушка сбила ребенка на пешеходном переходе в Петербурге

Мальчик умер в больнице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, в результате ребенок был госпитализирован и умер в больнице, водитель скрылся. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Авария произошла вечером 6 июня у дома № 11 на Выборгском шоссе. Неустановленный водитель, управляя, предположительно, автомобилем ВАЗ-2115, сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и скрылся с места происшествия.

"Школьник в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу где впоследствии скончался. <…> Следователи ГУ МВД России в отношении скрывшегося водителя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание виновника аварии. Прокуратура Санкт-Петербурга поставила на контроль расследование уголовного дела.