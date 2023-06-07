В Астраханской области задержали иностранцев за попытку сбыта наркотиков

У преступной группы изъяли метадон, мефедрон и героин общим весом почти 600 граммов

АСТРАХАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Участники преступной группы, в которую входили граждане Таджикистана и Узбекистана, задержаны в Астраханской области при попытке сбыта наркотиков, сообщили журналистам в среду в пресс-службе УМВД России по региону.

"Сотрудниками специализированного подразделения по борьбе с наркоугрозами в сети Интернет в результате оперативной разработки группы наркокурьеров установлены личности 8 граждан Узбекистана и Таджикистана, планировавших сбыть "тяжелые" наркотики на территории Астраханской области. При силовой поддержке отряда специального назначения полиции "Гром" все участники преступной группы задержаны. Злоумышленников обезвреживали при закладке наркотиков в тайники - у каждого из участников преступной схемы изъяты свертки с запрещенными веществами", - говорится в сообщении.

Экспертами-криминалистами региональной полиции установлено, что изъятое является метадоном, мефедроном и героином общим весом почти 600 граммов, добавили в ведомстве.