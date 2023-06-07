Правоохранители задержали шестерых участников движения "Весна" по делу об экстремизме

По сведениям прокуратуры, деятельность движения направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Шестеро активистов движения "Весна" (признано иноагентом, экстремистским и запрещено в РФ) задержаны в разных регионах РФ по делу о создании экстремистской организации и доставлены в Москву. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

"В настоящий момент задержаны шестеро бывших и действующих участников движения "Весна". Все задержанные доставлены в Москву. Перед этим у них провели обыски. Следственные действия прошли в Барнауле, Новосибирске, Твери и Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства. По его словам, все шестеро проходят по делам, возбужденным по ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), 282.1. УК РФ (организация экстремистского сообщества), 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Уголовные дела ведет СК РФ.

"Среди задержанных - Евгений Затеев, Валентин Хорошенин, Ян Ксенжепольский, Василий Неустроев. Дело связано с постами участников "Весны" в социальных сетях, опубликованных в 2022 году", - добавил собеседник агентства.

По данным прокуратуры, деятельность движения направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя.