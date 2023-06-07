В Самарканде подростки спасли девочку, сорвавшуюся с балкона на четвертом этаже

Как отметили в пресс-службе УВД по Самаркандской области, пострадавшая чувствует себя хорошо

ТАШКЕНТ, 7 июня. /ТАСС/. Четыре молодых человека в Самарканде спасли девочку, которая выпала с балкона на четвертом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба УВД по Самаркандской области.

"В Самарканде четыре парня спасли жизнь девочке, выпавшей из окна многоквартирного дома. <...> Они встали в круг и вытянули руки, смогли поймать ее", - говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что молодые люди гуляли, когда заметили свисающую с балкона дома девочку, вскоре она сорвалась вниз.

Сообщается, что мать ребенка, занимаясь домашними делами, не заметила, как четырехлетняя дочь вышла на балкон. Пострадавшая чувствует себя хорошо, отделавшись небольшой раной на лбу. В областном УВД выразили благодарность юношам, спасшим девочку.