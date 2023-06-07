В лесах Томской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров

На севере региона действуют 14 лесных пожаров

ТОМСК, 7 июня. /ТАСС/. Губернатор Томской области Владимир Мазур ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за пожарной обстановки, которая осложняется аномальной жарой. Четырнадцать лесных пожаров действуют на севере Томской области, сообщили в среду в пресс-службе МЧС региона.

"Губернатор Томской области Владимир Мазур подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах из-за сложной лесопожарной обстановки. В связи с сухой и жаркой погодой в регионе действует чрезвычайный класс пожарной опасности. В северных районах области ситуацию усложняют ветер и грозы", - говорится в сообщении.

В областном департаменте лесного хозяйства уточнили, что аномально высокая температура воздуха продолжает держаться на всей территории Томской области, осложняя пожароопасную обстановку. Сейчас на севере региона действует 14 лесных пожаров, четыре из которых уже локализованы.

В ликвидации огня задействован 221 человек: 53 сотрудника лесопожарных станций, 159 сотрудников авиапожарной службы, 6 арендаторов и 3 сотрудника лесной охраны. Звенья лесопожарной системы региона работают круглосуточно. Отмечается, что всего с начала года ликвидировано 75 лесных пожаров на общей площади 1144,6 га. Средняя площадь одного пожара - 15,26 га. При этом 98% пожаров были потушены в первые сутки.

В Томске установилась аномально жаркая погода. Второй день подряд температура воздуха бьет рекорды по верхней границе. Температура воздуха 5 июня поднималась до 34,5 градуса. До этого рекордом температуры был плюс 31,7 градуса в этот день в 1994 году.