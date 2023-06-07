7 июня, 09:11,
обновлено 7 июня, 09:49
Военная операция на Украине

В Новой Каховке заявили, что уровень воды в городе снизился до 60 см от пика после ЧП

© Владимир Бондаренко/ ТАСС

Вместе с тем ниже по течению Днепра вода прибывает, заявил мэр

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 7 июня. /ТАСС/. Уровень воды в Новой Каховке снизился на 60 см от пикового значения после разрушения из-за украинских обстрелов Каховской ГЭС, но в населенных пунктах ниже по течению Днепра вода прибывает, сообщил журналистам в среду мэр города Владимир Леонтьев.

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"Вода именно у нас в Новой Каховке начала спадать - уже около 60 см по сравнению с пиком спала. Это позитивно. Ниже по течению вода продолжает прибывать. Более 30 тысяч кубических метров воды в секунду сейчас в результате этого террористического акта сбрасывается бесконтрольно вниз по течению", - сказал Леонтьев.

Он уточнил, что сейчас продолжается эвакуация, доставлены плавсредства от МЧС РФ. "В городском округе потоплено 600 жилых домов. Кроме этого, школа, детский сад, Корсунский женский монастырь, основанный в середине 19 века", - добавил Леонтьев. По его словам, власти города обходят все жилые дома. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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