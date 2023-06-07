В Новой Каховке заявили о гибели тысяч зверей в нацпарке

Нижнеднепровский национальный парк затоплен после разрушения Каховской ГЭС, сообщил мэр города Владимир Леонтьев

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Нижнеднепровский национальный парк затоплен в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС, погибли тысячи зверей, сообщил мэр города Владимир Леонтьев.

"Затоплен Нижнеднепровский нацпарк, тысячи зверей, которые там находились, уничтожены", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

В ночь на вторник украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. По данным экстренных служб, в зоне подтопления находятся 15 населенных пунктов. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.