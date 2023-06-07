Экс-премьер и экс-глава Минстроя в Крыму получили условные сроки за мошенничество

Они проходили по делу о хищении более 57 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Симферополя признал виновным и приговорил экс-премьера Крыма Евгения Кабанова к 4 годам условно по делу о хищении более 57 млн рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе суда. По этому же делу осужден на 3 года условно бывший глава Минстроя республики Михаил Храмов.

"[Суд постановил] назначить Кабанову Евгению 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 200 тыс. рублей, Храмову Михаилу - 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Также по этому делу осужден руководитель строительной компании Роман Журавлев - ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в 150 тыс. рублей.

Кабанов и Храмов попали под следствие в сентябре 2021 года. Крымское управление ФСБ России возбудило против них уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия и суда, Кабанов с Храмовым и Журавлевым при реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя совершили хищение посредством заведомо необоснованного завышения сметной стоимости строительно-монтажных работ.