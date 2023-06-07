В Донецке произошло несколько взрывов

Работает система противовоздушной обороны

ДОНЕЦК, 7 июня. /ТАСС/. Несколько взрывов произошло в среду в центре Донецка и части районов города, передает корреспондент ТАСС. В экстренных службах уточнили, что работает система противовоздушной обороны (ПВО).

"Это система ПВО отработала", - сообщили в экстренных службах.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также в среду в 12:25 и 12:30 украинской армией были выпущены пять и шесть снарядов 155 мм по Киевскому и Кировскому районам Донецка соответственно.