Суд ДНР приговорил к 20 годам военнослужащего "Азова", застрелившего жителя Мариуполя

Суд согласился с позицией гособвинителя, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 20 годам лишения свободы военнослужащего "Азова" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) нацгвардии Украины Рената Алиева, застрелившего безоружного жителя Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией гособвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) - и приговорил Алиева к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе СК РФ, следствием и судом установлено, что с конца марта по конец апреля прошлого года подразделению, в котором проходил службу 25-летний Алиев, была поставлена задача по охране территории в Мариуполе. В начале апреля Алиев, вооруженный автоматом Калашникова, занимал позицию, расположенную в квартире жилого дома по Азовстальской улице. Увидев из окна проходящего по улице незнакомого ему мужчину, он прицелился и произвел в него не менее пяти одиночных выстрелов. Сослуживцу, прибежавшему на звуки стрельбы, Алиев сказал, что только что застрелил мирного жителя. В ходе осмотра убитого, одетого в гражданскую одежду, при нем обнаружен паспорт гражданина Украины.

Алиев признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов).