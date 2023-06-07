Пациент и два сотрудника скорой помощи пострадали в ДТП в Барнауле

По сообщению ГИБДД, автомобиль скорой помощи принадлежит Павловской ЦРБ

БАРНАУЛ, 7 июня. /ТАСС/. Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Барнауле, пострадали три человека, в том числе пациент. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД Алтайского края.

"Водитель, управляя автомобилем скорой медицинской помощи, вез больного в кардиоцентр, двигаясь со включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Toyota RAV4. <…> В результате ДТП пострадали пассажир скорой помощи, фельдшер и водитель скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

По сообщению ГИБДД, автомобиль скорой помощи принадлежит Павловской ЦРБ. Пациента госпитализировали с места аварии и оказали необходимую помощь. Остальным пострадавшим медицинская помощь оказана на месте.