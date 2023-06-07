В "Укргидроэнерго" заявили о снижении уровня воды в Каховском водохранилище на 2,5 м

По информации компании, продолжается разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Снижение уровня воды в Каховском водохранилище продолжается, за сутки он упал на 2,5 м. Об этом сообщили в компании "Укргидроэнерго".

"Продолжается снижение уровня воды в Каховском водохранилище. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на 2,5 метра", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия. По информации компании, продолжается разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом. При этом интенсивность подтопления уменьшается.

В ночь на вторник украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. По данным экстренных служб, в зоне подтопления находятся 15 населенных пунктов. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.