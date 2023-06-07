7 июня, 09:36,
обновлено 7 июня, 09:51

Оценку ущерба в подтопленных районах Херсонской области начнут после схода воды

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что границы зон подтопления в целом по области и по каждому населенному пункту определят до конца дня

ГЕНИЧЕСК, 7 июня. /ТАСС/. Комиссии по оценке ущерба в подтопленных после разрушения Каховской ГЭС районах Херсонской области начнут работу сразу после схода воды. Об этом сообщил в среду председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

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"По мере схода воды комиссии немедленно приступят к обследованию как жилых домов, так и школ, медучреждений, общественных зданий. Задача - оперативно оценить и оформить актами ущерб по каждому из них, чтобы приступить к восстановлению", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что границы зон подтопления в целом по области и по каждому населенному пункту определят до конца дня. Это даст возможность посчитать число затопленных домов. 

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