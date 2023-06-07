В Петербурге обвиняемому в укрывательстве Треповой продлили домашний арест

Мера пресечения действует до 7 сентября 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Суд Петербурга продлил домашний арест Дмитрию Касинцеву, обвиняемому в укрывательстве Дарьи Треповой - фигурантке дела о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). Об этом в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Дмитрию Касинцеву, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) сроком по 7 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что, скрываясь после теракта, Трепова 2 апреля пришла к Касинцеву в квартиру на улице Федора Абрамова. Мужчина достоверно знал о ее причастности к совершению террористического акта и скрывал девушку в своей квартире, а также неоднократно сообщал сотрудникам полиции и органам безопасности недостоверную информацию о ее местонахождении. Ранее обвиняемый проходил по делу как свидетель.

По данным следствия, 2 апреля 2023 года Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Петербурга на Университетской набережной статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину. В результате последовавшего взрыва Фомин погиб, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек, находившихся в кафе.

Треповой инкриминируют преступление, предусмотренное п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Фигурантка арестована Басманным судом Москвы.

Утром 13 апреля стало известно, что ФСБ и СК РФ установили соучастника убийства военного журналиста. Подготовкой занимался также член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов.