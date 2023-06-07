Под Челябинском локализовали торфяной пожар, который тушат неделю

Площадь возгорания составила почти 300 га

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Крупный торфяной пожар, который действует в Аргаяшском районе Челябинской области на протяжении семи дней, удалось в среду локализовать на площади почти в 300 га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления лесами региона.

"Локализован крупный торфяной пожар в Аргаяшском муниципальном районе. Общая площадь составила 293 га. Населенные пункты не пострадали", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожар начался 1 июня в 08:00 мск, сопровождается активным выделением дыма.

В управлении добавили, что тушение проводилось круглосуточно. Ежедневно на тушении работают от 90 до 106 человек и 15 - 25 единиц техники. За эти дни проложено 50 км минерализованных полос шириной до 1,5 м. Тушение осложняется болотистой местностью и сильным ветром.

6 июня со ссылкой на местные власти сообщалось, что жители Челябинска и некоторых других городов Челябинской области ощущают запах гари из-за природных пожаров, зафиксированных в регионе и в соседней Свердловской области.