Guardian сообщила об ухудшении качества воздуха в США из-за канадских лесных пожаров

Серьезнее всего ситуация в Иллинойсе, Новой Англии, Висконсине и Миннесоте

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Качество воздуха в крупнейших городах северо-востока США стремительно ухудшается из-за продолжающихся лесных пожаров в Канаде. Об этом в среду сообщила газета The Guardian.

Согласно ее информации, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выпустило предупреждение о стремительно ухудшающемся качестве воздуха на территории Иллинойса, Новой Англии, Висконсина и Миннесоты. На прошлой неделе официальные лица США также сообщали, что и более южные штаты, такие как Мэриленд, Вирджиния и Пенсильвания, пострадали от распространяющегося из Канады дыма.

Правительство предупредило американцев о таких явлениях, как задымленное небо, ограниченная видимость и запах горящего дерева, порекомендовав уязвимым группам населения оставаться дома во избежание обострения болезней легких и сердца.

Трент Форд, государственный климатолог штата Иллинойс, заявил, что сухая и теплая погода в северной части Среднего Запада позволила мелким частицам дыма от канадских лесных пожаров перемещаться на сотни километров.

Ранее канадский министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, что в Канаде из-за лесных пожаров были эвакуированы 26 тыс. человек. Он проинформировал, что в настоящее время в стране зафиксировано 413 лесных пожаров, из них в Квебеке - 160, в северной части Онтарио - 47. Общую площадь пожаров министр не назвал. По словам Блэра, в тушении огня задействованы военнослужащие ВС Канады, а также пожарные команды из Австралии, Новой Зеландии, США и ЮАР.

Наиболее сильные пожары наблюдаются в провинциях Альберта, Квебек и Новая Шотландия. Тем не менее, по словам Блэра, ситуация начинает немного улучшаться из-за начавшихся дождей и понижения температуры воздуха.