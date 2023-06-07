СМИ сообщили о взрыве в одной из центральных провинций Афганистана

По предварительным сведениям, пострадал один из талибов

ТАСС, 7 июня. Взрыв произошел в среду в афганской провинции Гор, расположенной в центре страны. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на местные источники.

По их данным, взрывное устройство было заложено в стену офиса по борьбе с наркотиками недалеко от административного центра провинции, города Чагчарана. В здании находились сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). По предварительным сведениям, один из талибов пострадал в результате инцидента, однако точной информации о числе раненых пока не приводится.

Представители "Талибана" пока не прокомментировали случившееся.