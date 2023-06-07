В Удмуртии зафиксировали еще один случай отравления суррогатным алкоголем

По предварительным данным, пострадавший пил из уже открытой бутылки, которую ему предложил незнакомый мужчина

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Мужчина с признаками отравления суррогатным алкоголем поступил в отделение одной из городских больниц Ижевска, он находится в тяжелом состоянии, сообщила в среду в своем Telegram-канале зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

"В токсикологическое отделение ГКБ 6 поступил 41-летний пациент с признаками отравления суррогатным алкоголем. В его крови обнаружен метанол. Состояние пациента оценивается как тяжелое, у него выявлено расстройство зрения. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написала Пинчук.

По предварительным данным, пострадавший пил из уже открытой бутылки, которую ему предложил незнакомый мужчина.

Ранее в Удмуртии от отравления суррогатным алкоголем умер молодой человек. Еще одна женщина находится в больнице.