7 июня, 10:06
Массовое отравление сидром в регионах России

В Удмуртии зафиксировали еще один случай отравления суррогатным алкоголем

Сергей Петров/ ТАСС, архив
© Сергей Петров/ ТАСС, архив

По предварительным данным, пострадавший пил из уже открытой бутылки, которую ему предложил незнакомый мужчина

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Мужчина с признаками отравления суррогатным алкоголем поступил в отделение одной из городских больниц Ижевска, он находится в тяжелом состоянии, сообщила в среду в своем Telegram-канале зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

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"В токсикологическое отделение ГКБ 6 поступил 41-летний пациент с признаками отравления суррогатным алкоголем. В его крови обнаружен метанол. Состояние пациента оценивается как тяжелое, у него выявлено расстройство зрения. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написала Пинчук.

По предварительным данным, пострадавший пил из уже открытой бутылки, которую ему предложил незнакомый мужчина.

Ранее в Удмуртии от отравления суррогатным алкоголем умер молодой человек. Еще одна женщина находится в больнице. 

Теги:
РоссияУдмуртияМассовое отравление сидром в регионах России
© Информационное агентство ТАСС
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