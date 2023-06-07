Мосгорсуд оставил в силе запрет пользоваться интернетом мужу Блиновской

Его обвиняют в пособничестве уклонению от уплаты налогов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты супруга блогера Елены Блиновской Алексея, обвиняемого в пособничестве уклонению от уплаты налогов, на избрание меры пресечения в виде запрета пользоваться интернетом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом отклонена жалоба защиты Блиновского на решение суда об избрании ему запрета определенных действий", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд первой инстанции запретил Блиновскому пользоваться интернетом, а также общаться с участниками уголовного судопроизводства по его делу, в том числе со свидетелями и иными обвиняемыми и их защитниками. При этом с женой Блиновскому общаться разрешили. Кроме того, ему нельзя отправлять и получать почтово-телеграфные отправления. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (пособничество уклонению от уплаты налогов) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем).