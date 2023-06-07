В Красноярском крае осудили водителя, из-за которого погибли пять человек

Он получил четыре года колонии-поселения

КРАСНОЯРСК, 7 июня. /ТАСС/. Лесосибирский городской суд приговорил водителя "Газели", по вине которого погибли пять человек и один получил тяжкий вред здоровью, к четырем годам колонии-поселения. Об этом в среду сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"Лесосибирский городской суд вынес приговор по уголовному делу работнику Филиала АО "Мостострой 11". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц). <…> С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2021 года водитель автомобиля "Газель", принадлежащей АО "Мостострой-11", после окончания рабочей смены вез шесть работников организации к месту проживания. Мужчина перевозил пассажиров сверх количества посадочных мест в автомобиле.

"Обвиняемый не учел наличие скользкого дорожного покрытия, темное время суток и наличия на пути следования железнодорожного переезда. Игнорируя красный сигнал светофора и оповестительную сигнализацию, он начал движение через железнодорожный переезд и допустил столкновение с приближающимся грузовым поездом. В результате дорожно-транспортного происшествия пять пассажиров погибли, одному пассажиру причинен тяжкий вред здоровью", - пояснили в пресс-службе.