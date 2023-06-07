В Астраханской области установили точки продажи потенциально опасного "Мистера сидра"

Проведено 40 выездных обследований

АСТРАХАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора по Астраханской области выявили на территории региона реализацию свыше 25 тыс. л потенциально опасного напитка "Мистер сидр" производства компании "Анди". Об этом сообщили журналистам в среду в ведомстве.

"Проведено 40 выездных обследований без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с целью выявления в продаже опасного алкоголя. В ходе двух санитарно-эпидемиологических расследований должностными лицами управления выявлена реализация 25 200 л пивной продукции "Мистер сидр" производства ООО "Анди". Управлением выдано предписание о прекращении реализации выявленной продукции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время должностные лица принимают меры по изъятию указанной продукции из оборота. В частности, торговые организации проинформированы о факте выявления опасной продукции.

"По состоянию на 7 июня 2023 года случаев отравления от употребления пищевых продуктов "Пивная продукция - "Мистер сидр" производства ООО "Анди" (Самарская область) на территории региона не зарегистрировано. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Астраханской области", - добавили в ведомстве.