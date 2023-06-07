7 июня, 10:48,
обновлено 7 июня, 11:47
Военная операция на Украине

При обстреле села в Белгородской области получили повреждения школа и ДК

Пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 7 июня. /ТАСС/. Школа и дом культуры получили повреждения в результате обстрела села Графовка Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Есть прямое попадание во двор жилого дома, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"ВСУ "Градами" обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа. Пострадавших нет. Часть снарядов упала в районе школы и дома культуры. Часть попала в частный сектор. Есть прямое попадание во двор жилого дома - повреждены хозпостройка и забор", - написал глава региона.

По словам губернатора, также осколками посечены фасады и окна еще двух частных домовладений. "Оперативные службы работают на месте", - добавил Гладков.

Село Графовка расположено в 18 км от Шебекина и в 30 км от Белгорода. Население Графовской сельской территории составляет 2 346 человек, сообщается на сайте местной администрации.

Также украинские военные обстреляли сельхозпредприятие в селе Грузском Борисовского района, повреждены кровля складского помещения и 11 тракторов. "Подомовой обход территории продолжается", - отметил губернатор. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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