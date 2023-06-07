7 июня, 10:57,
обновлено 7 июня, 11:55
Столкновения в Судане

МИД Судана сообщил о вторжении сторонников спецназа в здание посольства Китая в Хартуме

AP Photo, архив
Хартум, Судан
© AP Photo, архив

Ведомство также заявило, что сторонники сил быстрого реагирования подвергли "пыткам" работников посольства Палестины

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сторонники сил быстрого реагирования (спецназа) Судана ворвались в здание посольства КНР в Хартуме. С таким обвинением выступил в среду МИД Судана, заявление ведомства передал телеканал AlHadath.

"Силы быстрого реагирования вторглись в посольства КНР и Палестины, а также в частный дом посла Омана, - говорится в заявлении. - Сторонники СБР также угнали несколько автомобилей, принадлежащих сотрудникам китайской дипмиссии". Кроме того, силы спецназа, как утверждает МИД, подвергли "пыткам" работников посольства Палестины.

Читайте также
Что известно о вооруженных столкновениях в Судане

В МИД Китая, Омана и Палестины данную информацию пока не комментировали.

Ранее внешнеполитическое ведомство Судана обвиняло отряды спецназа в нападении на дипломатические представительства Катара, Иордании, Кувейта, Саудовской Аравии, Сомали, Уганды и Южного Судана, расположенные в Хартуме.

Силы быстрого реагирования до сих пор отвергали все обвинения в нападениях на посольства, заявляя, что дипмиссии в столице находятся под охраной и защитой отрядов спецназа. 

Теги:
СуданКитайСтолкновения в Судане
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация