МИД Судана сообщил о вторжении сторонников спецназа в здание посольства Китая в Хартуме

Ведомство также заявило, что сторонники сил быстрого реагирования подвергли "пыткам" работников посольства Палестины

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сторонники сил быстрого реагирования (спецназа) Судана ворвались в здание посольства КНР в Хартуме. С таким обвинением выступил в среду МИД Судана, заявление ведомства передал телеканал AlHadath.

"Силы быстрого реагирования вторглись в посольства КНР и Палестины, а также в частный дом посла Омана, - говорится в заявлении. - Сторонники СБР также угнали несколько автомобилей, принадлежащих сотрудникам китайской дипмиссии". Кроме того, силы спецназа, как утверждает МИД, подвергли "пыткам" работников посольства Палестины.

В МИД Китая, Омана и Палестины данную информацию пока не комментировали.

Ранее внешнеполитическое ведомство Судана обвиняло отряды спецназа в нападении на дипломатические представительства Катара, Иордании, Кувейта, Саудовской Аравии, Сомали, Уганды и Южного Судана, расположенные в Хартуме.

Силы быстрого реагирования до сих пор отвергали все обвинения в нападениях на посольства, заявляя, что дипмиссии в столице находятся под охраной и защитой отрядов спецназа.