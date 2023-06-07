7 июня, 11:04,
обновлено 7 июня, 11:14
Военная операция на Украине

В Запорожской области сообщили о гибели одного человека при обстреле ВСУ Молочанска

Еще один получил ранения

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Один житель города Молочанска в Запорожской области погиб, еще один был ранен в среду в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"В результате артиллерийского обстрела боевиками ВСУ Молочанска в доме 83 на улице Луговой один человек скончался от травм, не совместимых с жизнью, еще один получил ранения различной степени тяжести", - сообщили в оперативных службах.

Ранее сообщалось, что около 09:00 утра украинские военные открыли огонь по Молочанску, по предварительным данным, с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS. 

Теги:
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