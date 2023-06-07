Нетрезвая мать оставила у соседки "пропавшего" в Балакове мальчика

По информации чиновников, трех детей женщины поместили в Балаковский центр социальной помощи "Семья", еще одного ребенка - в детскую больницу города

САРАТОВ, 7 июня. /ТАСС/. Нетрезвая мать семилетнего якобы пропавшего в Балакове Саратовской области мальчика оставила его у соседки. Об этом ТАСС сообщили в среду в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве области.

У женщины четверо детей. По уточненной информации, 6 июня она выпивала с соседкой, пока трое ее сыновей гуляли во дворе. Позже гражданка позвонила в полицию и сообщила, что один из ее детей - семилетний Богдан не вернулся домой после прогулки.

"Оставив ребенка у своей соседки, она закрылась с другими сыновьями в квартире, не отвечала на телефонные звонки, дверь на требования сотрудников не открывала. В квартиру пришлось проникать с помощью привлечения МЧС через балкон квартиры, расположенной на седьмом этаже. После проникновения в квартиру выяснилось, что мать находилась в сильном алкогольном опьянении, а ребенок обнаружен в квартире соседки, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожало", - сообщили в комиссии.

По информации чиновников, трех детей поместили в Балаковский центр социальной помощи "Семья", еще одного ребенка - в детскую больницу города. Отмечается, что семья ранее в поле зрения органов системы профилактики не попадала, на учете в качестве находящейся в социально опасном положении не состоит. Дети посещают школу и детский сад, мать к уголовной и административной ответственности не привлекалась, отец детей мобилизован.

"Факт произошедшего и вопрос о необходимости организации дальнейшей работы с семьей будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Балаковского муниципального района области", - добавили в комиссии.

Во вторник вечером в полицию сообщили о пропаже мальчика после прогулки на улице братьев Захаровых. Ребенка искали правоохранительные органы, спасатели областной службы и горожане. Позже глава Балаковского района Сергей Грачев сообщил, что мальчика нашли живым, все это время он был в доме.