На промышленном предприятии в Шебекине произошел пожар после обстрела ВСУ

На территорию промзоны попало более 40 снарядов

БЕЛГОРОД, 7 июня. /ТАСС/. Пожар на промышленном предприятии произошел в результате обстрела со стороны Украины Шебекина Белгородской области. На территорию промзоны попало более 40 снарядов, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Шебекино накрыли из РСЗО "Град". По предварительным данным, пострадавших нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города. Обстрел города продолжается", - проинформировал глава региона.

Как ранее сообщал губернатор Белгородской области, в Шебекинском округе в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены десять предприятий, их работа остановлена. На восстановление предприятий потребуется около 13 млрд рублей.