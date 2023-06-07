7 июня, 11:17
Военная операция на Украине

На промышленном предприятии в Шебекине произошел пожар после обстрела ВСУ

Николай Гынгазов/ ТАСС, архив
© Николай Гынгазов/ ТАСС, архив

На территорию промзоны попало более 40 снарядов

БЕЛГОРОД, 7 июня. /ТАСС/. Пожар на промышленном предприятии произошел в результате обстрела со стороны Украины Шебекина Белгородской области. На территорию промзоны попало более 40 снарядов, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"Шебекино накрыли из РСЗО "Град". По предварительным данным, пострадавших нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города. Обстрел города продолжается", - проинформировал глава региона.

Как ранее сообщал губернатор Белгородской области, в Шебекинском округе в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены десять предприятий, их работа остановлена. На восстановление предприятий потребуется около 13 млрд рублей. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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