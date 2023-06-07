Житель Индии подал в суд на жену, сфальсифицировавшую его смерть в железнодорожной аварии

Сумма компенсации для родственников погибших в железнодорожной катастрофе может $20 тыс.

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июня. /ТАСС/. Житель индийского штата Одиша, где 2 июня произошла крупная железнодорожная катастрофа, подал иск против своей супруги, которая пыталась сфальсифицировать его смерть в инциденте ради компенсаций. Об этом в среду сообщило агентство Press Trust of India.

По его данным, жительница округа Каттак Гитанджали Датта заявила местным властям, что ее супруг Биджай Датта погиб при столкновении поездов, и даже опознала тело, якобы принадлежащее ему. При проверке документов выяснилось, что женщина соврала.

Изначально она получила предупреждение от полиции, но Датта решил подать иск против супруги. Как поясняет агентство, супруги уже 13 лет не живут вместе. Датта требует наказать жену за попытку хищения бюджетных средств, а также фальсификацию его смерти. Женщина скрывается от полиции.

Родственники погибших в железнодорожной катастрофе могут получить компенсации от властей штата, центрального правительства и дополнительно от министерства путей сообщения. В общей сложности сумма может достигать 1,7 млн рупий (почти $20 тыс.).

2 июня в районе города Баласор в штате Одиша произошло столкновение поездов. Несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. Из-за столкновения многие вагоны перевернулись. Вскоре с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд. По официальным данным, погибли 288 человек, более тысячи пострадали, большинство из которых уже выписаны из больниц.