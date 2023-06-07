Днепряны и Корсунка подверглись наибольшему подтоплению после прорыва дамбы ГЭС

Как сообщил управляющий городом Таврийском Евгений Четкарев, из этих населенных пунктов будут эвакуировать жителей

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 7 июня. /ТАСС/. Населенные пункты Днепряны и Корсунка оказались в зоне наибольшего подтопления, которое произошло после разрушения украинскими войсками дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщил ТАСС управляющий городом Таврийском Евгений Четкарев.

"Территории, которые подверглись сильному подтоплению - это Днепряны, Корсунка, которые входят в Новокаховский городской округ. Жилая инфраструктура здесь больше всего пострадала. Из этих населенных пунктов будет проходить эвакуация жителей", - сказал он.

Он уточнил, что жителей информируют о дате и времени эвакуации с помощью Telegram-каналов и билбордов. "Людей, которые не имеют свой личный транспорт, будут доставлять в пункт сбора адресно", - добавил Четкарев.

В ночь на вторник украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. По данным экстренных служб, в зоне подтопления находятся 15 населенных пунктов. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.