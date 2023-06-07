Суд освободил экс-зампреда правительства Прикамья Лопаеву из-под домашнего ареста

Суд назначил ей запрет определенных действий сроком на три месяца

ПЕРМЬ, 7 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми освободил из-под домашнего ареста бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елену Лопаеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Суд назначил ей запрет определенных действий сроком на три месяца, сообщили ТАСС в суде.

"Суд заменил домашний арест на запрет определенных действий на три месяца, до 8 сентября", - сказали в суде.

Предварительное заседание по уголовному делу Лопаевой состоялось 7 июня, оно прошло в закрытом режиме. Первое заседание в процессе назначено на 20 июня.

Лопаеву задержали в январе 2022 года по делу о мошенничестве с денежными средствами благотворительного фонда. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). По версии следствия, занимая должность зампредседателя правительства региона, она вступила в сговор с руководителем фонда для хищения денег. По предварительным данным, сумма ущерба бюджету края оценивается более чем в 50 млн рублей. По ходатайству следствия в январе Лопаева была заключена под стражу, летом того же года меру пресечения заменили на домашний арест.