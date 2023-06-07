7 июня, 12:16,
обновлено 7 июня, 12:35
Массовое отравление сидром в регионах России

Число пострадавших в России от отравления суррогатным сидром увеличилось до 96

Следственный комитет РФ/ ТАСС
© Следственный комитет РФ/ ТАСС

Трое пострадавших из-за употребления суррогатного сидра находятся в крайне тяжелом состоянии, 29 - в тяжелом состоянии

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Число лиц с отравлением суррогатным сидром в России возросло до 96, пятеро из них несовершеннолетние.

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Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"По оперативным данным, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 96 человек, в том числе 5 несовершеннолетних и 1 беременная женщина", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе Минздрава России, 30 из них скончались.

На стационарном лечении в больницах Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Удмуртии находятся трое пациентов в крайне тяжелом состоянии, 29 - в тяжелом состоянии, 32 - в средней степени тяжести, двое - в легкой степени тяжести. Врачи следят за состоянием пострадавших, медпомощь оказывается в полном объеме.

"Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Проведено 40 телемедицинских консультаций специалистами Сеченовского университета Минздрава России, Российской детской клинической больницы Минздрава России и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияМассовое отравление сидром в регионах России
© Информационное агентство ТАСС
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