7 июня, 12:35
Военная операция на Украине

Генпрокурор Украины обратился в МУС в связи с разрушением Каховской ГЭС

В Киеве ситуацию расценили как экоцид

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин направил обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС. Об этом сообщил советник генпрокурора Максим Попов.

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"Генеральный прокурор обратился с соответствующим документом в офис прокурора Международного уголовного суда", - сказал Попов в эфире украинского телеканала "Рада". По словам советника генпрокурора, украинская сторона предоставила МУС первичную информацию по ЧП на Каховской ГЭС.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подаст иск в МУС против Москвы из-за разрушения ГЭС. По его словам, ситуацию вокруг объекта в Киеве расценивают как экоцид. 

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УкраинаВоенная операция на Украине
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