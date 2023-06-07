Генпрокурор Украины обратился в МУС в связи с разрушением Каховской ГЭС

В Киеве ситуацию расценили как экоцид

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин направил обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС. Об этом сообщил советник генпрокурора Максим Попов.

"Генеральный прокурор обратился с соответствующим документом в офис прокурора Международного уголовного суда", - сказал Попов в эфире украинского телеканала "Рада". По словам советника генпрокурора, украинская сторона предоставила МУС первичную информацию по ЧП на Каховской ГЭС.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подаст иск в МУС против Москвы из-за разрушения ГЭС. По его словам, ситуацию вокруг объекта в Киеве расценивают как экоцид.