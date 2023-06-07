7 июня, 12:34
Лесные пожары в России

Движение на федеральной трассе Екатеринбург - Курган ограничили из-за природного пожара

Сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие в беспрепятственном проезде специализированной техники МЧС и других оперативных служб

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Движение транспорта приостановлено на участке федеральной трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган из-за природного пожара на территории Каргапольского округа. Из-за задымления и ограничения видимости возникла угроза безопасности участников движения, сообщили  в УГИБДД УМВД России по Курганской области.

"Сегодня в 15:15 минут (13:15 мск) введено временное прекращение движения транспортных средств на федеральной автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган. Причиной ограничения движения стал ландшафтный пожар. На территории Каргапольского округа, с 306-го по 308-й километр, вследствие задымления и ограничения видимости проезжей части появилась реальная угроза безопасности участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие в беспрепятственном проезде специализированной техники МЧС и других оперативных служб.

"Автоинспекторы обеспечивают безопасность всех участников дорожного движения и информируют о возможности объезда задымленного участка по автомобильной автодороге межмуниципального значения Житниковское - Чаши. Также дорожные полицейские убедительно призывают зауральцев и гостей региона отказаться от поездок в сторону города Екатеринбурга", - добавили в ведомстве.

Ранее власти региона сообщили, что угрозы селам Чаши и Житниковское Каргапольского округа, в районе которых идет тушение ландшафтного пожара, нет. В тушении огня задействованы более 40 человек и 12 единиц техники.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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