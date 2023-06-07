7 июня, 12:33,
обновлено 7 июня, 12:50
Военная операция на Украине

МЧС доставит гуманитарную помощь в Херсонскую область

© МЧС России/ ТАСС

Как указали в ведомстве, будет доставлено 35 электростанций из резерва министерства и еще 10 станций - из запасов Росрезерва

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. МЧС России доставит гуманитарную помощь в пострадавшую после прорыва Каховской ГЭС Херсонскую область, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

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"В связи с нарушением энергоснабжения в Херсонской области главой МЧС России Александром Куренковым дано поручение об оказании помощи местному населению. Для жителей подтопленных территорий МЧС России доставят 35 электростанций из своего резерва. Еще 10 станций выделено из запасов Росрезерва и также направлено транспортом МЧС России", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, уровень воды на затопленных территориях начал снижаться. Для просушки домов будут доставлены 45 мотопомп и тепловых пушек. Также будет доставлено 20 тонн бутилированной воды из Осетии и 10 тонн из Ростовской области.

  

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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