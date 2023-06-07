Прокуратура направила в суд дело мужчины, который взорвал железную дорогу под Брянском

Сергей Булавин действовал по заданию украинских спецслужб

ТАСС, 7 июня. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело Сергея Булавина, завербованного военной разведкой Украины и совершившего подрыв железнодорожных путей в Брянской области летом прошлого года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"По версии следствия, не позднее февраля 2019 года Белавин, находясь на территории Украины, за денежное вознаграждение был вовлечен представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и других вооруженных формирований в организованную группу с целью осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации", - сообщили в Генпрокуратуре.

С апреля 2020 года по декабрь 2021 года в Киеве и Киевской области он проходил занятия по физической и психологической подготовке и приобрел навыки обращения со взрывными устройствами. С целью совершить теракт после начала проведения специальной военной операции он в июне 2022 года прибыл в РФ, где на территории лесного массива в Брянской области для него был заранее оборудован тайник с гексогеновой взрывчаткой мощностью не менее 900 грамм в тротиловом эквиваленте, 2 минами, 8 электродетонаторами, 2 минными взрывателями, 2 запалами, 2 приемо-передающими устройствами и пультом дистанционного управления. Булавин забрал компоненты для одного взрывного устройства фугасного действия, которое 9 июля 2022 года заложил между шпалами на 153-м км перегона станций Песчаники - Робчик Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области, и в момент приближения грузового поезда совершил подрыв. В результате были повреждены участок полотна и грузовой поезд, на 10 часов было прервано движение на перегоне.

Булавину предъявлено обвинение по 4 статьям УК, в том числе в теракте и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205 и ст. 205.3 УК РФ), первая из которых предусматривает до 20 лет лишения свободы, вторая - до пожизненного заключения. Белавин находится под стражей. Уголовное дело направлено для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд (Москва).