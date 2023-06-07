Подрыв аммиакопровода и денонсация договора об Азовском море. Главные события 7 июня

Диверсия на аммиакопроводе Тольятти - Одесса

Минобороны сообщило о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода Тольятти - Одесса. Диверсия произошла в районе населенногo пункта Масютовка Харьковской oбласти. В результате диверсии есть пострадавшие среди мирного населения.

Денонсация договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Совет Федерации одобрил закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В сопроводительных документах указано, что с принятием в состав РФ ДНР, Запорожской и Херсонской областей Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий. После денонсации они принадлежат только Российской Федерации.

Инспекция Шойгу на предприятии "Алмаз-Антея"

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий корпорации "Алмаз-Антей". Ему доложили о расширении производственных мощностей для обеспечения войск современными комплексами ПВО.

Увеличение числа пострадавших от массового отравления сидром

Минздрав сообщил, что число пострадавших от отравления суррогатным сидром в регионах увеличилось до 96. Среди них пять несовершеннолетних и беременная женщина. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии, 29 - в тяжелом. В результате отравления погибли 30 человек.

Запуск роботакси в Москве

"Яндекс" в тестовом режиме запустил роботакси. Они работают в московском районе Ясенево каждый день с семи утра до часа ночи. Любая поездка в роботакси будет стоить 100 рублей, а в тестировании смогут поучаствовать пользователи от 18 лет. В машине будет находиться водитель-испытатель, который проследит за безопасностью.