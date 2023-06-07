В Херсонской области из затопленных населенных пунктов эвакуировали 1,5 тыс. человек

По словам врио губернатора региона Владимир Сальдо, для приема людей открыты 48 пунктов временного размещения на 2,7 тыс. мест

ГЕНИЧЕСК, 7 июня. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек эвакуированы из населенных пунктов Херсонской области, которые подверглись затоплению из-за разрушения конструкций Каховской ГЭС. Об этом в среду в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"На данную минуту из затопленных населенных пунктов эвакуировано 1,5 тыс. человек, для приема людей открыты 48 пунктов временного размещения на 2,7 тыс. мест. На помощь Херсонщине пришли специалисты и спецтехника МЧС России", - говорится в сообщении.

По словам Сальдо, данных о жертвах среди гражданского населения нет. "Самые сложные часы мы уже пережили. Система оказания помощи населению налажена и работает хорошо. Ситуация в зоне подтопления находится под контролем, данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало", - написал он.

Сальдо добавил, что в регионе из-за разрушения Каховской ГЭС в зоне подтопления оказались 35 населенных пунктов и территорий.